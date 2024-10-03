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23:20, 3 октября 2024Россия

Два российских БРТ разгромили колонну ВСУ из 19 единиц техники в Курской области

Дрон зафиксировал разгром колонны ВСУ двумя БТР 810-й бригады в Курской области

Российские военные из 810-й бригады морской пехоты на двух БТР разгромили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 19 единиц техники в Курской области. Снятые с дрона кадры видеофиксации опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Бойцы выставили огневую засаду для военнослужащих 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, которые пытались пробиться в тыл. Двенадцать бронемашин смогли заехать в район поселка, из них восемь были уничтожены перекрестным огнем, еще четыре попали под удар другого подразделения.

Пять единиц техники развернулись на полевой дороге и уехали обратно. После основного контакта еще две машины ВСУ намеревались пробить оборону, однако им также было нанесено поражение. «Как итог, два экипажа БТР морпехов остановили продвижение большой бронегруппы в тыл нашим войскам», — резюмировали военкоры.

Ранее зенитную «тачанку» Вооруженных сил Украины на шасси пикапа Toyota Land Cruiser 70 заметили в курском приграничье.

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      Марина Совина
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