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13:24, 3 октября 2024Мир

Еврокомиссия подаст на Венгрию в суд

Еврокомиссия подаст на Венгрию в суд ЕС из-за закона о защите суверенитета

Фото: Francisco Seco / AP

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение подать иск против Венгрии в европейский суд юстиции из-за закона о защите суверенитета. Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает Reuters.

«Сегодня Еврокомиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о защите суверенитета нарушает законодательство Евросоюза (ЕС)», — говорится в документе.

Ранее ЕК начала разбирательство из-за венгерского аналога закона об иноагентах — «Законе о защите суверенитета», который Будапешт принял в декабре 2023 года. Закон подразумевает создание в Венгрии отдельного органа, который будет отслеживать политическое вмешательство со стороны иностранных лиц. В соответствии с законом, наказание за такие действия предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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      Семен Александров
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