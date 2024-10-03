Еврокомиссия подаст на Венгрию в суд ЕС из-за закона о защите суверенитета

Еврокомиссия (ЕК) приняла решение подать иск против Венгрии в европейский суд юстиции из-за закона о защите суверенитета. Об этом говорится в заявлении ЕК, сообщает Reuters.

«Сегодня Еврокомиссия решила передать дело Венгрии в суд, поскольку считает, что ее национальный закон о защите суверенитета нарушает законодательство Евросоюза (ЕС)», — говорится в документе.

Ранее ЕК начала разбирательство из-за венгерского аналога закона об иноагентах — «Законе о защите суверенитета», который Будапешт принял в декабре 2023 года. Закон подразумевает создание в Венгрии отдельного органа, который будет отслеживать политическое вмешательство со стороны иностранных лиц. В соответствии с законом, наказание за такие действия предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.