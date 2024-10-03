Фицо пожаловался на «огромное давление» со стороны Еврокомиссии

Фицо: Еврокомиссия пытается полностью перекрыть транзит газа и нефти из России

Европейская комиссия оказывает огромное давление, цель которого полностью пресечь транспортировку газа из России на Запад. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его цитирует Novinky.cz.

Глава правительства пожаловался, что «сегодня никого не смущает», что есть трубопровод «Дружба» или иные газопроводы.

Также он заверил, что после завершения украинского кризиса он приложит максимум усилий для восстановления экономических и иных отношений с Россией.

Ранее Фицо заявил, что его страна заинтересована в том, чтобы транзит энергоресурсов с Востока на Запад продолжался.

Словакия, по мнению некоторых экспертов, остается единственной страной Европы, для которой поставки газа из России транзитом через Украину остаются ключевым путем его получения.

По словам Фицо, рано или поздно конфликт на Украине закончится и Европейский союз окажется вынужден искать новые формы сотрудничества с Москвой. Это касается и поставок стратегического сырья.