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07:47, 3 октября 2024Силовые структуры

Имущество украинского миллиардера арестовали в России

РИА: имущество украинского миллиардера Александра Гереги арестовали в России

Имущество гражданина Украины, миллиардера и политика Александра Гереги арестовали в России. Об этом свидетельствуют материалы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно документам, на то, чем предприниматель владеет на территории РФ (конкретно в Республике Крым), наложили арест еще в апреле.

В октябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать три компании на территории республики, которые ранее принадлежали украинским политикам и бизнесменам, — «РусЛайн Ко» (компания связана с бизнес-структурами Гереги), бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и судостроительный завод «Залив». Таким образом власти решили помешать зарабатывать «врагам России».

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      Александра Синицына
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