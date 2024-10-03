Известная актриса вышла в свет в рваных колготках

Известная актриса Эмма Робертс посетила показ Balenciaga в рваных колготках

Известная американская актриса, певица, автор песен и фотомодель Эмма Робертс вышла в свет в необычном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя звезда кинокартины «Мы — Миллеры» посетила показ бренда Balenciaga, организованном в рамках Недели моды в Париже. Так, для мероприятия знаменитость выбрала водолазку, объемную куртку бомбер, остроносые туфли и рваные колготки. При этом на размещенных кадрах видно, что Робертс решила отказаться от штанов.

Кроме того, можно заметить, что артистка оформила на глазах черные стрелки и сделала гладкую укладку, убрав волосы назад. Также она дополнила свой внешний вид круглыми серебристыми серьгами и массивными солнцезащитными очками.

В июле сообщалось, что дочь американской певицы Мадонны модель Лурдес Леон предстала перед публикой в рваном наряде.