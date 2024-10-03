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07:00, 3 октября 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась в прозрачном платье для журнала

Фото: Vanessa Beecroft⁠ / HTSI

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном образе для журнала HTSI Magazine. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

На размещенном фото 43-летняя предпринимательница предстала, лежа на газетах. На ней надеты белые остроносые туфли и серое облегающее платье, сквозь прозрачную ткань которого просвечивает черное нижнее белье.

Визажисты сделали бизнесвумен макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, распустили ей волосы и уложили их в аккуратную прическу с ровным пробором.

В сентябре Ким Кардашьян поделилась снимком в откровенном виде. Тогда телезвезда запечатлела себя в зеркале в кожаном комбинезоне с глубоким декольте и шнуровкой.

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      Мария Винар
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