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20:45, 23 сентября 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась в кожаном наряде с откровенным декольте

Телезвезда Ким Кардашьян снялась в кожаном комбинезоне с откровенным декольте

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых запечатлела себя в кожаном комбинезоне черного цвета. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие оформлено декольте до пупка и шнуровкой посередине. Кроме того, можно заметить, что предпринимательница сделала макияж в стиле smoky eyes и распустила волосы.

В августе сообщалось, что миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенные купальники. Отмечалось, что телезвезда разместила несколько новых позиций на сайте Kardashian Kloset, где она и ее сестры регулярно распродают вещи. Среди товаров, в частности, оказалось винтажное бикини модного дома Dior.

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      Мария Винар
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