Миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенный купальник Dior

Американская миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенные купальники. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитость разместила несколько новых позиций на сайт Kardashian Kloset, где она и ее сестры регулярно распродают вещи. Среди товаров, в частности, оказался винтажный бикини модного дома Dior. Стоимость плавательного костюма, который ранее принадлежал предпринимательнице, составляла 1000 долларам (89 тысяч рублей).

Помимо купальников, на сайте представлены одежда, обувь и аксессуары из гардеробов семьи Кардашьян-Дженнер.

Ранее Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с Иванкой Трамп. 43-летняя предпринимательница была замечена у ресторана Nobu в Малибу, США.