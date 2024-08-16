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17:44, 16 августа 2024Ценности

Миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенные купальники

Миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенный купальник Dior

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Американская миллиардерша Ким Кардашьян выставила на продажу поношенные купальники. Об этом сообщает Daily Mail.

Знаменитость разместила несколько новых позиций на сайт Kardashian Kloset, где она и ее сестры регулярно распродают вещи. Среди товаров, в частности, оказался винтажный бикини модного дома Dior. Стоимость плавательного костюма, который ранее принадлежал предпринимательнице, составляла 1000 долларам (89 тысяч рублей).

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Помимо купальников, на сайте представлены одежда, обувь и аксессуары из гардеробов семьи Кардашьян-Дженнер.

Ранее Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с Иванкой Трамп. 43-летняя предпринимательница была замечена у ресторана Nobu в Малибу, США.

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      Карина Черных
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