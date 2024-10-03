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02:03, 3 октября 2024Забота о себе

Мечтающему о сексе без обязательств молодому человеку дали совет

Фото: PxHere

Секс-коуч Лора Коллинз дала совет молодому человеку, мечтающему заниматься сексом без обязательств. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

По словам мужчины, с 15 до 25 лет он встречался с одной девушкой, которая затем ушла от него к коллеге. «Когда это произошло, я сначала почувствовал себя опустошенным, но со временем понял, что на самом деле серьезно пострадало только мое эго, а в остальном я в порядке. Весь последний год я наверстывал упущенное и занимался сексом с любой женщиной, которая проявляла ко мне хоть малейший интерес», — написал молодой человек.

Он выразил сожаление, что женщины нечасто соглашаются на секс без обязательств, а друзья смеются над ним. «Многие женщины, похоже, хотят исправить меня и не могут смириться с тем, что все, чего я хочу, — это хорошо провести время в постели. Я не раз встречал девушек, которые оказывались очень навязчивыми и раздражающими, хотя с самого начала знали, что я не ищу ничего серьезного», — заключил мужчина, обратившийся за советом к специалистке.

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В ответ Коллинз отметила, что с трудом понимает проблему автора, поскольку, по ее мнению, существует множество привлекательных женщин, которые с радостью проведут с ним одну ночь, однако ему нужно быть готовым, что это будут секс-работницы. Другие же женщины, вероятно, захотят большего. «Секс с "любой женщиной, которая проявляет хоть малейший интерес", на самом деле не красит вас. Вы наверстываете упущенное, но нужно подумать и о чувствах людей, с которыми спите. Если для вас очевидно, что они ищут чего-то большего, чем просто случайный секс, не стоит просто использовать и выбрасывать их; продолжайте искать», — объяснила она.

Коллинз допустила, что мужчина все еще не может пережить разрыва десятилетних отношений и потому боится выйти за рамки первого всплеска страсти с другими партнершами. «Возможно, вам на самом деле нужен не столько сексуальный партнер, сколько хороший терапевт, который поможет вам разобраться в своих эмоциях. Если окажется, что на самом деле вы хотите секса и ничего другого, он существует в разных вариантах, хотя может не всегда быть бесплатным», — объяснила она.

Ранее Коллинз назвала причины отсутствия у мужчин интереса к сексу. По ее словам, потеря сексуального влечения у мужчины обычно является признаком проблем с физическим и психоэмоциональным здоровьем.

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      Александра Лисица
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