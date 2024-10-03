Менее половины родителей в России привили детей от смертельного заболевания

Менее половины родителей в России прививали детей от менингококковой инфекции

Меньше половины родителей в России делали прививки своим детям от менингококковой инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей».

Из опроса следует, что о заболевании хорошо знают только 15 процентов родителей. При этом общее представление о нем имеют около 55 процентов.

«Большинство родителей (59 процентов) не прививали своих детей от нее: 38 процентов уверены, что ребенок не привит, 21 процент скорее склоняются, что не привит, а также не проходили вакцинацию сами (65 процентов: 41 процент — точно и 24 процента — скорее всего)», — говорится в сообщении.

Менингит является острым инфекционным заболеванием, которое вызывает острые воспаления оболочек головного и спинного мозга. Болезнь быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу за один-два дня.

Ранее протоиерей Артемий Владимиров заявил, что вина за появление в российских семьях детей с аутизмом лежит на их родителях. По его словам, причина рождения больных детей — в семейных грехах. Еще одним влияющим, по его мнению, на это фактором он назвал прививки, которые якобы без разбора вкалывают детям.