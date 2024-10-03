Минобороны отчиталось о продолжении наступления российских войск в Курской области

Минобороны: ВС России продолжили наступление в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

По их данным, в ходе наступательных действий поражение было нанесено 21-й, 22-й и 115-й механизированным, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины, 1-ой бригаде нацгвардии, 36-й бригаде морской пехоты, а также 129-й бригаде территориальной обороны.

Бои велись в районах населенных пунктов Дарьино, Плехово, Николаево-Дарьино, Любимовка и Новый Путь, следует из ежедневной сводки оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что армия России применила трехтонную бомбу по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. На кадрах объективного контроля видно взрыв в поле, после которого в небо поднимается облако дыма.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Вечером 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.