Минобороны рассказало об ударе по расположению ВСУ в Сумах

Минобороны показало кадры удара по расположению бригады ВСУ в Сумах

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры нанесения удара по пункту дислокации украинских войск в Сумах. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что удар пришелся по расположению 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Великий Бобрик, в результате чего были уничтожены автомобильная техника и до 30 человек личного состава.

Ранее Минобороны показало кадры удара оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.