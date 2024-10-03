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13:23, 3 октября 2024Россия

Минобороны сообщило о контратаках ВСУ в Курской области

ВСУ попытались провести две контратаки в Курской области, они были отражены

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались контратаковать позиции российских военнослужащих в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

По данным военного ведомства, за минувшие сутки были отражены две таких атаки. Украинские подразделения безуспешно попытались потеснить российских военнослужащих в районе населенного пункта Плехово, уточнили там.

В результате противник потерял до 30 человек. За сутки боев в Курской области потери ВСУ превысили 300 человек, а с начала августа, когда Киев предпринял попытку закрепиться на российской территории, — почти достигли 20 тысяч человек.

3 октября стало известно о применении Вооруженными силами России в Курской области трехтонной авиабомбы. Одно из самых мощных российских конвенциональных средств поражения сбросили на украинские позиции неподалеку от села Кремяное Кореневского района.

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      Алан Босиков
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