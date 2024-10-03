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15:26, 3 октября 2024Россия

Минобороны сообщило о новой атаке на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России сообщило о новой атаке на Белгородскую область. Сообщение об отражении нападения появилось в Telegram-канале ведомства.

По их данным, российские войска около 15:00 по московскому времени смогли пресечь попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

За полчаса до этого в 14:30 по московскому времени в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. По заявлению Минобороны России, военные сбили над регионом очередной украинский беспилотник самолетного типа.

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      Никита Абрамов
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