Минобороны сообщило о новой атаке на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Минобороны России сообщило о новой атаке на Белгородскую область. Сообщение об отражении нападения появилось в Telegram-канале ведомства.

По их данным, российские войска около 15:00 по московскому времени смогли пресечь попытку атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по объектам на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

За полчаса до этого в 14:30 по московскому времени в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. По заявлению Минобороны России, военные сбили над регионом очередной украинский беспилотник самолетного типа.