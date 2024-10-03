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15:10, 3 октября 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Минобороны России заявило об уничтожении беспилотника ВСУ в Белгородской области

Фото: РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в оборонном ведомстве, около 14:30 по московскому времени дежурные военные сбили над регионом очередной беспилотник самолетного типа, при помощи которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) собирались нанести удар по объектам на российской территории. Информация о районе уничтожения дрона и возможных последствиях на земле не раскрывается.

До этого в Минобороны отчитались об уничтожении двух украинских беспилотников в Белгородской области около 12:30.

Ранее Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал о сбитии нескольких воздушных целей на подлете к Белгороду. По его данным, в городе сработала система ПВО. Он подчеркнул, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала. На местах падения осколков выезжали все службы.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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