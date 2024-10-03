На подлете к российскому городу сбили несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По его данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, добавил губернатор.
«Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей. Все службы работают на местах. При поступлении информации о выявленных повреждениях оперативно проинформирую», — написал Гладков.
Днем ранее, 2 октября, в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека, еще четверо не выжили. В ночь на 3 октября Украина выпустила по приграничному региону 73 дрона.