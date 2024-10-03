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09:59, 3 октября 2024Россия

На подлете к российскому городу сбили несколько воздушных целей

Губернатор Гладков: силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По его данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, добавил губернатор.

«Есть сообщения о падении осколков от сбитых целей. Все службы работают на местах. При поступлении информации о выявленных повреждениях оперативно проинформирую», — написал Гладков.

Днем ранее, 2 октября, в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ пострадали 24 человека, еще четверо не выжили. В ночь на 3 октября Украина выпустила по приграничному региону 73 дрона.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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