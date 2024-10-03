Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:26, 3 октября 2024Россия

В регионе России из-за обстрелов ВСУ за день пострадали 24 человека

Белгородский губернатор Гладков: за день из-за атак ВСУ ранены 24 человека

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 2 октября, пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Еще четыре человека стали жертвами атак ВСУ в Белгородской области. Губернатор выразил родным слова соболезнования и подчеркнул, что сложившейся ситуации важно оказывать помощь российским военным.

13 человек, в частности, получили ранения при обстреле ВСУ сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, еще один пострадавший не выжил.

В ночь на четверг, 3 октября, Украина выпустила по Белгородской области 73 дрона. Всего, по данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать четыре региона России с помощью 113 беспилотников. Под удар также попали Воронежская, Курская и Брянская области.

box#3665315

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские саперы оставили российским военным мины с посланием. Что обнаружилось в записках?

      Бюджетникам в России предложили увеличить зарплаты

      Россиян предупредили о сильной магнитной буре

      Российские дроны морпехов поразили скопление живой силы ВСУ под Угледаром

      Два российских аэропорта ввели ограничения на полеты

      Неизвестная работа Пикассо за 630 миллионов рублей десятилетиями висела в доме старьевщика

      В Госдепе поразились способностям Российской армии и ОПК

      Землю и доли в фирмах арестовали в рамках дела о поставках бронежилетов ВС России

      В Южной Корее представили лазерную винтовку

      Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл правду о поверхностных американцах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше