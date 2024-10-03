В регионе России из-за обстрелов ВСУ за день пострадали 24 человека

Белгородский губернатор Гладков: за день из-за атак ВСУ ранены 24 человека

В Белгородской области из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 2 октября, пострадали 24 человека. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Еще четыре человека стали жертвами атак ВСУ в Белгородской области. Губернатор выразил родным слова соболезнования и подчеркнул, что сложившейся ситуации важно оказывать помощь российским военным.

13 человек, в частности, получили ранения при обстреле ВСУ сельхозпредприятия в селе Ясные Зори Белгородской области, еще один пострадавший не выжил.

В ночь на четверг, 3 октября, Украина выпустила по Белгородской области 73 дрона. Всего, по данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать четыре региона России с помощью 113 беспилотников. Под удар также попали Воронежская, Курская и Брянская области.

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