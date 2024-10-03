Украина снова попыталась ударить по российскому региону

Минобороны России: силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что попытка атаки была предпринята около 12.30 по московскому времени. ВСУ пытались атаковать российский регион с помощью беспилотников самолетного типа — их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

Утром в четверг, 3 октября, на подлете к Белгороду сбили несколько воздушных целей. Губернатор Вячеслав Гладков уточнял, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала, жители сообщили о падении осколков.

В ночь на 3 октября Украина выпустила по Белгородской области 73 дрона. Всего за ночь ВСУ пытались атаковать четыре региона с помощью 113 беспилотников. Атаки также отразили в Курской, Брянской и Воронежской областях.