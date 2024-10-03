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07:30, 3 октября 2024Забота о себе

Мужчина с деменцией рассказал о сексуальной жизни после постановки диагноза

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

57-летний ужчина по имени Лиам, у которого четыре года назад диагностировали деменцию, рассказал о сексуальной жизни. Своей историей он поделился в колонке для The Guardian.

По словам Лиама, до постановки диагноза его половая жизнь с женой была чувственной и насыщенной. После того, как мужчина узнал, что у него деменция, интимная близость практически пропала из их жизни, так как мужчина больше не может достичь эрекции. «Иногда я пытаюсь заменить проникающую часть контакта игрушками или прикосновениями, но меня это не возбуждает. Я получаю радость только от того, что доставляю удовольствие жене», — рассказал он.

При использовании стимулирующих эрекцию препаратов он также не испытывает желания. «Меня это немного пугает, потому что до деменции мы были очень страстными. Сейчас я бы не хотел заниматься проникающим сексом, не чувствуя при этом сексуального интереса», — отметил Лиам.

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Его супруга, 55-летняя Анита, добавила, что секс перестал быть важен и для нее. «Знаю, что он расстроен из-за того, что секс пропал из нашей жизни. Но я всегда говорю, что, пока мы держимся за руки, остальное неважно, — заключила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилой паре, которая столкнулась с нетипичной проблемой в интимной жизни — жена пожаловалась на слишком долгие половые акты.

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      Александра Лисица
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