Мужчина с деменцией рассказал о сексуальной жизни после постановки диагноза

57-летний ужчина по имени Лиам, у которого четыре года назад диагностировали деменцию, рассказал о сексуальной жизни. Своей историей он поделился в колонке для The Guardian.

По словам Лиама, до постановки диагноза его половая жизнь с женой была чувственной и насыщенной. После того, как мужчина узнал, что у него деменция, интимная близость практически пропала из их жизни, так как мужчина больше не может достичь эрекции. «Иногда я пытаюсь заменить проникающую часть контакта игрушками или прикосновениями, но меня это не возбуждает. Я получаю радость только от того, что доставляю удовольствие жене», — рассказал он.

При использовании стимулирующих эрекцию препаратов он также не испытывает желания. «Меня это немного пугает, потому что до деменции мы были очень страстными. Сейчас я бы не хотел заниматься проникающим сексом, не чувствуя при этом сексуального интереса», — отметил Лиам.

Его супруга, 55-летняя Анита, добавила, что секс перестал быть важен и для нее. «Знаю, что он расстроен из-за того, что секс пропал из нашей жизни. Но я всегда говорю, что, пока мы держимся за руки, остальное неважно, — заключила она.

Ранее секс-коуч Рич Юзвяк дал совет пожилой паре, которая столкнулась с нетипичной проблемой в интимной жизни — жена пожаловалась на слишком долгие половые акты.