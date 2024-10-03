Мужчина вернулся домой и наткнулся на доску с демоническими печатями

Рядом с мусорным баком мужчины таинственным образом оказалась доска для эзотерических практик. О странной находке он рассказал на форуме Reddit.

Согласно посту пользователя, его не было дома около пяти часов, когда он вернулся и увидел возле мусорных контейнеров какую-то доску в раме. С помощью комментаторов ему удалось установить, что на ней изображены оккультные символы из гримуара «Ключ Соломона», в том числе демонические печати. Кто-то из пользователей предположил, что доску купили для вызова демона, а когда ритуал не состоялся, решили ее выкинуть.

Мужчина рассказал, что на обратной стороне доски осталась карандашная надпись:

Это произведение искусства посвящено темноволосому и белокурому андрогину. Дикость и свет скрестили рога, наш Господь Букка, 19.08.2021, волки на перепутье.

Да будет так,

День Рождества Христова таинственная надпись на доске

Там же черным воском был приклеен конверт, внутрь которого был вложен небольшой лист бумаги. На нем были разбросаны буквы, которые складывались в слово «Гилионон». Пользователь отметил, что не разбирается в мистике. Он боится, что кто-то решил проклясть его и его возлюбленную. Однако больше склоняется в сторону того, что это был обычный розыгрыш. Он пошутил, что если в его дом заявится демон, он накормит его макаронами.

Ранее сообщалось, что мужчина на форуме Reddit рассказал о листке со странными надписями и символами, который он нашел в своей старой детской, и заподозрил, что это проклятие. «Насколько я могу судить, это благословение на защиту со стороны высших сил», — развеял его страхи один из комментаторов.