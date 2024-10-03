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17:54, 3 октября 2024Россия

На Курской АЭС сообщили об обстановке на станции после попытки атаки ВСУ

Курская АЭС: предприятие работает в штатном режиме

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

На Курской атомной электростанции (АЭС) в Курчатове сообщили об обстановке на станции после попытки атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) — предприятие работает в штатном режиме. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале станции.

«На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находится энергоблок № 3. Энергоблок № 4 выведен в планово-предупредительный текущий ремонт с элементами модернизации. Энергоблоки № 1 и № 2 — в режиме эксплуатации без генерации», — уточнили в пресс-службе Курской АЭС.

На станции также заверили, что радиационный фон на самой АЭС и в районе ее расположения не превышает естественных фоновых значений.

Ранее сообщалось, что ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО, на месте падения боеприпаса начался пожар.

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      Елена Торубарова
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