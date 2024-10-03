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00:37, 3 октября 2024Россия

На территории российского региона предотвращена попытка теракта

Богомаз: силы ПВО предотвратили теракт ВСУ в Брянской области с применением БПЛА

Фото: Thanos Floulis / Reuters

Силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку теракта на территории Брянской области с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

ПВО смогла вычислить и сбить дрон противника. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области при атаке украинского беспилотника пострадал мирный житель. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в селе Ясные Зори дрон атаковал легковой автомобиль, водитель получил слепые осколочные ранения предплечья, спины и поверхностные раны бедра.

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      Александра Синицына
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