Украинские дальнобойщики стали реже возвращаться из-за мобилизации

На Украине выросло число не вернувшихся из-за мобилизации дальнобойщиков

Мобилизация на Украине привела к росту числа водителей-дальнобойщиков, не вернувшихся из-за границы. Об этом рассказал глава Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Евгений Зборовский, пишет ТАСС.

По словам чиновника, водители бояться быть мобилизованными и по этой причине предпочитают оставаться за границей на неопределенный срок.

Правила мобилизации на Украине постоянно ужесточаются с 2022 года. Это вызвало массовые случаи незаконного пересечения границы гражданами страны.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров предрек усиление мобилизации в стране. Он отметил, что там ежемесячно мобилизуют около 20-30 тысяч человек.