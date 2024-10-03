На Украине объяснили отсрочкой более добросовестную оплату алиментов

Минюст Украины объяснил отсрочкой более добросовестную оплату алиментов

Граждане Украины стали более добросовестно платить алименты, так как это сохраняет отсрочку от мобилизации, объяснил представитель Минюста Кирилл Миненко. Его слова передает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Он уточнил, что в этом году прирост оплаты алиментов составил 30 процентов по сравнению с прошлым годом. Кроме того, как напомнило издание, отсрочку получают не все отцы трех детей. Отмечается, что они должны быть родными. Помимо этого, не допускается задолженность по алиментам более трех месяцев.

Ранее сообщалось, что украинцы стали массово оформлять опеку над недееспособными, так как это дает право на отсрочку от призыва. По данным СМИ, мужчины становились опекунами в 80 процентах случаев. Помимо этого, на Украине растет число судебных решений о признании граждан недееспособными.