Украинский лидер Владимир Зеленский предал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), поздно отдав приказ покинуть Угледар. В этом его обвинил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
«Я считаю, что это было предательство украинских солдат со стороны их высшего командования. Если однажды Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский будут привлечены к ответу за произошедшее, то они этого заслуживают», — подчеркнул эксперт.
По его мнению, украинское руководство отдало приказ о выходе из Угледара в самый последний момент, поэтому украинские военные уже не могли просто покинуть позиции.
Ранее армия России заняла Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Неофициальная информация о взятии населенного пункта появилась несколькими днями ранее. Бои за город шли более двух лет.