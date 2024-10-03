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16:05, 3 октября 2024Интернет и СМИ

На журналистов бельгийского телеканала напали в Бейруте

Съемочная группа бельгийского телеканала VTM подверглась атаке в центре Бейрута

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Съемочная группа бельгийского телеканала VTM подверглась атаке в центре Бейрута. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, оператор Стайн Де Смет и корреспондент Робин Рамаекерс снимали репортаж о взрывах в столице Ливана. Отмечается, что на журналистов напали при невыясненных обстоятельствах.

После нападения Де Смет был госпитализирован с ранением ноги. Рамаекерс также попал в больницу, его ранили в лицо.

Ранее стало известно, что Россия отправила Ливану более 30 тонн гуманитарной помощи после атак Израиля. Соответствующее указание дал президент России Владимир Путин.

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземное вторжение в Ливан. Военная техника Израиля вошла в населенный пункт Рмейш на юге страны. Также сообщалось о взрывах в Бейруте.

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      Мария Большакова
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