Названа причина нашествия майских жуков в Подмосковье

Биолог Трофимова: Майские жуки проснулись в сентябре под Москвой из-за тепла

Активность майских жуков в сентябре, которую зафиксировали в Подмосковье, связана с теплой погодой. Нашествие насекомых в столичном регионе объяснила доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова, передает Life.ru.

Как правило, майские жуки проявляют активность с конца апреля до середины июня. Однако в этом году лет насекомых проходил с большим опозданием. Минувшей весной они появились только в конце мае, а массового лета не наблюдалось. В сентябре же погода соответствует майским показателям — температура на семь градусов превышала норму.

«В случае теплой погоды жуки могут начать летать осенью, что мы и наблюдаем в 2024 году. Первыми всегда выходят самцы. Если успеют выйти и самки, то жуки спарятся и отложат яйца», — рассказала Трофимова.

Ранее агроном Анастасия Коврижных рассказала, как бороться с майскими жуками на даче. По ее словам, эффективным способом избавиться от вредителей станут световые ловушки.