Названо число заявок о пропавших без вести в Курской области

«ЛизаАлерт»: поступило более 1000 заявок о пропавших без вести в Курской области

В Курской области поступило более одной тысячи заявок о пропавших без вести. Такое число назвали «Ленте.ру» в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Уточняется, что после вторжения украинских войск в российский регион с августа по октябрь поступило 1100 заявок на поиск людей. При этом одна заявка может быть на поиск сразу двух, трех и более людей. Из них, по состоянию на 3 октября, только 289 заявок закрыты со статусом «Найден, жив».

Как рассказали в пресс-службе отряда, волонтеры не только ищут людей в населенных пунктах региона, но также помогают установить личности находящихся в медицинских и социальных учреждениях россиян, которые в силу разных обстоятельств ничего не могут сообщить о себе.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян. 1 октября в оперативном штабе приграничного региона сообщили о 130 считавшихся пропавшими жителях, которых удалось найти.

