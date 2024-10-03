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11:05, 3 октября 2024Россия

Названо число заявок о пропавших без вести в Курской области

«ЛизаАлерт»: поступило более 1000 заявок о пропавших без вести в Курской области

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В Курской области поступило более одной тысячи заявок о пропавших без вести. Такое число назвали «Ленте.ру» в пресс-службе добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Уточняется, что после вторжения украинских войск в российский регион с августа по октябрь поступило 1100 заявок на поиск людей. При этом одна заявка может быть на поиск сразу двух, трех и более людей. Из них, по состоянию на 3 октября, только 289 заявок закрыты со статусом «Найден, жив».

Как рассказали в пресс-службе отряда, волонтеры не только ищут людей в населенных пунктах региона, но также помогают установить личности находящихся в медицинских и социальных учреждениях россиян, которые в силу разных обстоятельств ничего не могут сообщить о себе.

Бои с украинскими войсками в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали более 150 тысяч россиян. 1 октября в оперативном штабе приграничного региона сообщили о 130 считавшихся пропавшими жителях, которых удалось найти.

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      Елена Торубарова
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