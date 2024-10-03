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05:00, 3 октября 2024Забота о себе

Названы главные ошибки в разговоре с детьми о сексе

Фото: Dima Berlin / Shutterstock / Fotodom

Разговаривать с подростками о сексе нелегко, но сделать ситуацию менее неловкой можно с помощью определенных правил, считают эксперты программы Outspoken Sex Ed («Откровенное сексуальное образование»). В комментарии для Good To Know специалисты назвали главные ошибки в разговоре с детьми на пикантные темы.

В первую очередь эксперты призвали избегать предположений. Нужно напрямую спрашивать подростка, что ему известно, чтобы получить отправную точку для беседы. Также важно избегать осуждения: неодобрение и критика могут прервать беседу, которая едва началась.

«Не торопите подростка, если ему трудно что-то рассказать, не вкладывайте свои слова в его уста. Позвольте ему идти в своем собственном темпе. И не пытайтесь просветить ребенка о всех нюансах за один раз, иначе он может испытать шок. Учитывайте возраст и уровень развития, чтобы не запутать», — рекомендуют эксперты образовательной платформы.

Если подросток задает вопрос, ответ на который трудно найти сразу, нужно поблагодарить за доверие и попросить паузу, чтобы собраться с мыслями, сказали специалисты.

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Эксперты также рекомендовали не скрывать, что взрослые тоже могут смущаться от подобных тем, а также разговаривать с подростками на понятном для них языке, но в то же время использовать для обозначения гениталий медицинские термины.

Ранее сексолог Джастин Лехмиллер рассказал о главных сексуальных проблемах людей моложе 27 лет. По его словам, мужчины и женщины, рожденные после 1997 года, занимаются сексом реже, чем представители предыдущих поколений.

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      Алиса Дмитриева
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