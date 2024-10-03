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17:25, 3 октября 2024Силовые структуры

Обыски у блогеров Чекалиных и их партнеров по бизнесу попали на видео

МВД показало видео обысков у блогеров Чекалиных и их партнеров по бизнесу

МВД показало видео обысков у блогеров Валерии (известной как Лерчек) и Артема Чекалиных, а также у их партнеров по бизнесу. Запись «Ленте.ру» предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах правоохранители осматривают дорогой особняк и задерживают одного из фигурантов дела.

По данным следствия, блогеры и их партнеры по бизнесу производили информационный продукт — фитнес-марафон, который продавали россиянам. Однако договоры заключались с иностранными юридическими лицами, а оплата поступала на счета зарубежного банка.

Таким образом только за полгода за пределы России было выведено более 250 миллионов рублей. Дело в отношении блогеров возбуждено по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).

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      Екатерина Кашурникова
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