Открыта подвергшаяся гравитационному линзированию сверхновая

Телескоп Уэбба открыл подвергшуюся гравитационному линзированию сверхновую

Группа астрономов с помощью телескопа Уэбба обнаружила сверхновую типа Ia, названную SN H0pe. Об открытии сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

SN H0pe — это сверхновая типа Ia, которая является так называемой стандартной свечой, обладающей предсказуемой яркостью, что позволяет астрономам измерять космические расстояния. Уникальность объекта заключается в том, что его свет подвергся гравитационному линзированию скоплением галактик PLCK G165.7+67.0, находящимся между сверхновой и Землей, что позволило получить несколько изображений объекта.

Гравитационное линзирование происходит, когда массивные объекты, такие как скопления галактик, искривляют пространство-время, что преломляет свет далеких источников. В случае SN H0pe это привело к появлению трех разных изображений сверхновой на фотографиях, полученных телескопом Уэбба, каждое из которых представляет взрыв звезды на разных стадиях.

Анализ изображений сверхновой, а также ее временных задержек позволил команде ученых рассчитать значение постоянной Хаббла — параметра, характеризующего скорость расширения Вселенной. Измерения показали, что постоянная Хаббла равна 75,4 километра в секунду на мегапарсек с погрешностью плюс 8,1 или минус 5,5.

SN H0pe является одной из самых далеких наблюдавшихся сверхновых типа Ia, что делает ее ценным объектом для изучения. Используя данные Уэбба, а также наземных телескопов, команда подтвердила, что сверхновая принадлежит к галактике, существовавшей спустя 3,5 миллиарда лет после Большого взрыва.