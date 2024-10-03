Пленный боец ВСУ Шумский рассказал о размещении личного состава в медучреждениях

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) принудило личный состав одного из соединений занять туберкулезный санаторий в качестве пункта временной дислокации. О размещении украинских солдат в медучреждениях рассказал ТАСС пленный боец ВСУ Анатолий Шумский.

«Жили мы в туберкулезном санатории. Несколько человек заболели туберкулезом», — рассказал военный.

Он добавил, что после того, как бойцы его соединения написали рапорт об отказе идти в бой, командиры подразделения их сильно избили.

Ранее военные ВСУ заявили изданию Financial Times о поддержке переговоров с Россией. Украинский боец по имени Юрий в беседе с американскими журналистами рассказал о смене взглядов на мирное урегулирование, отметив, что его пугает перспектива «вечной войны».