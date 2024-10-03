В горящем хабаровском театре взорвались баллоны с газом

Площадь пожара в Хабаровском театре музкомедии увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
«Обрушился фасад и наружная стена. При тушении произошел взрыв четырех баллонов с газом. Предварительно, пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Ранее МЧС России сообщило, что площадь пожара составляла 1000 квадратных метров, в театре горели обшивка и кровля. В ликвидации бедствия участвуют 39 человек личного состава и восемь единиц техники.
Позднее появилась информация об обрушении крыши здания. Предварительно, сотрудники культурного учреждения успели эвакуироваться.