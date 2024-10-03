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03:57, 3 октября 2024Россия

В горящем театре обрушилась крыша

В Хабаровском театре музкомедии, где произошел пожар, обрушилась крыша
СюжетПожары в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Хабаровском театре музкомедии обрушилась крыша в результате произошедшего в здании пожара. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации канала, огонь охватил практически все здание. Предварительно, сотрудники культурного учреждения успели эвакуироваться.

Ранее МЧС России сообщило, что площадь пожара составила 1000 квадратных метров, в театре горят обшивка и кровля. В ликвидации бедствия участвуют 39 человек личного состава и восемь единиц техники.

Ранее пожар произошел в здании Театра музкомедии в Екатеринбурге. Сообщалось об одном пострадавшем, его увезли на скорой. Врачам не удалось его реанимировать.

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      Евгений Силаев
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