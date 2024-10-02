Человек погиб при пожаре в российском театре

Минздрав Свердловской области сообщил о погибшем при пожаре в театре Музкомедия

При пожаре в театре Музкомедия в Екатеринбурге погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

«Умер», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о состоянии пострадавшего.

Возгорание в здании театра началось 2 октября. По данным Shot, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в гримерке на четвертом этаже. Сначала загорелись вещи актеров, а затем огонь перекинулся на другие помещения театра.

Затем появилось сообщение, что в горящем театре могут находиться до десяти человек. Во время пожара они оказались заблокированы.