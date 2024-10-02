Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:24, 2 октября 2024Россия

Человек погиб при пожаре в российском театре

Минздрав Свердловской области сообщил о погибшем при пожаре в театре Музкомедия

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

При пожаре в театре Музкомедия в Екатеринбурге погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Свердловской области.

«Умер», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о состоянии пострадавшего.

Возгорание в здании театра началось 2 октября. По данным Shot, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание в гримерке на четвертом этаже. Сначала загорелись вещи актеров, а затем огонь перекинулся на другие помещения театра.

Затем появилось сообщение, что в горящем театре могут находиться до десяти человек. Во время пожара они оказались заблокированы.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В США раскрыли последствие взятия Угледара под контроль Россией

      Стали известны детали зачистки в Угледаре

      Двое россиян на резиновой лодке похитили из храма 160 ювелирных изделий

      В США признали неудачу лунной программы Artemis

      У Nike упали продажи, выручка и акции

      Российская учительница устроила скандал в такси из-за платного ожидания в пять рублей

      Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию Валиевой

      Российский банк ограничил выдачу кредиток до одной в руки

      Женщина попала под суд за слишком большое количество кошек и собак

      Перенесший 10-часовую операцию Кушанашвили матом высказался о ее итогах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше