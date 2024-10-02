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13:07, 2 октября 2024Россия

Стало известно о заблокированных в горящем здании российского театра людях

В горящем театре в Екатеринбурге могут быть заблокированы 10 человек

Кадр: Telegram-канал SHOT

В горящем Театре Музкомедия в Екатеринбурге могут находиться до 10 человек, в том числе дети. О возможно заблокированных в здании людях стало известно из публикации в Telegram-канале Shot.

Как утверждает канал, все выходы в российском театре во время пожара были заблокированы. В здании находились сотрудники и дети, которые занимались в творческих коллективах. По данным Telegram-канала, они попытались покинуть здание, но не смогли — все выходы были в дыму, поэтому они начали, спасаясь, разбивать окна и выходить на крышу. Этот момент попал на видео.

Сообщается, что пожар локализовали. Из здания эвакуировали около 50 человек. Сейчас, по данным канала, спасатели обходят все помещения в поисках возможных пострадавших.

Shot утверждает, что пожар начался, по предварительной версии, из-за короткого замыкания в гримерке на четвертом этаже — сначала загорелись вещи актеров, а затем огонь перекинулся на другие помещения театра.

Пожар в театре начался днем 2 октября. На данный момент известно об одном пострадавшем, которого без сознания увезли на скорой.

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      Елена Торубарова
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