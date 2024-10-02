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12:52, 2 октября 2024Россия

Спасающиеся от пожара на крыше театра россияне попали на видео

В Екатеринбурге произошел пожар в театре

В Екатеринбурге произошел пожар в Театре музкомедии. Спасающиеся от огня на крыше здания россияне попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как несколько человек стоят на крыше культурного учреждения. По данным канала, пять человек выбили окна, чтобы спастись и забраться на крышу здания. Ura.ru сообщил, что через крышу сотрудников эвакуировали «спокойно и без паники».

На данный момент известно об одном пострадавшем. Как сообщает Ura.ru, по предварительным данным, пострадал работник, который обслуживал лифты — без сознания его увезли на скорой.

В начале 2024 года произошел пожар в Театре Сатиры в Москве. Оперативные службы назвали причиной пожара нарушение техники безопасности при ремонтных работах.

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      Елена Торубарова
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