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10:46, 3 октября 2024Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» снялась в мини-шортах после похудения

Актриса Барби Феррейра снялась в мини-шортах после похудения
Барби Феррейра

Барби Феррейра. Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенной одежде после похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя звезда популярного молодежного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором показала фигуру в укороченной облегающей футболке с горизонтальными полосами и черных мини-шмини. При этом она позировала в очках с прозрачными линзами, держа в руках бокал с напитком.

В июле сообщалось, что фанаты заподозрили Барби Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для избавления от лишних килограммов.

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      Мария Винар
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