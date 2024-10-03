Популярная певица обнажила грудь во время фотосессии

Популярная британская певица и участница группы Little Mix Перри Эдвардс обнажила грудь во время фотосессии для журнала Euphoria. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

Так, на одном размещенном снимке 31-летняя исполнительница предстала в прозрачном серебристом мини-платье, открытых черных туфлях и капроновых перчатках длиной выше локтя. При этом можно заметить, что знаменитость решила не надевать под изделие нижнее белье.

Кроме того, Эдвардс примерила черные велосипедки, жакет и сетчатую рубашку, сквозь ткань которой виднелся полупрозрачный кружевной бюстгальтер. Внешний вид звезды дополнили берет с вуалью и кожаные перчатки.

Ранее сообщалось, что дочь известного французского футболиста Давида Жинола Карла Жинола обнажила грудь на публике.