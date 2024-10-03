Пожар в уральской колонии строгого режима попал на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в ИК-10 Екатеринбурга

Очевидцы сняли на видео пожар в исправительной колонии строгого режима №10 (ИК-10) в Екатеринбурге. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно возгорание на территории учреждения ФСИН, пламя пробивается сквозь крышу одного из корпусов.

В колонии содержатся полторы тысячи заключенных, на территории расположено производство пластиковых окон, мягкой и офисной мебели, камнерезная мастерская, швейный и столярный цеха.

Причина возгорания пока неизвестна. Сообщений о пострадавших не поступало.