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12:13, 3 октября 2024Россия

В Санкт-Петербурге пройдет выставка «Виктор Цой. Легенда»

На «Афише» началась предпродажа билетов на выставку «Виктор Цой. Легенда»

Фото: «Афиша»

12 октября бюро Planet9 представит в Санкт-Петербургском пространстве «Севкабель Порт» новую версию проекта, посвященного лидеру группы «Кино». На сайте Afisha.ru началась предпродажа билетов на первую неделю работы выставки.

Первый сезон под названием «Виктор Цой. Путь героя» прошел в 2022 году, побив рекорд продолжительности в современной истории московского «Манежа».

Спустя два года при активном участии семьи музыканта и его близких проект будет представлен в Петербурге – с новой концепцией и новыми смыслами. Его дополнят три зала и экспонаты из коллекции семьи Цоя, которые не демонстрировались ранее.

Экспозиция, генеральным партнером которой выступил Сбер, займет почти три тысячи квадратных метров: в 13 залах зрители не только увидят уникальную коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива, но услышат любимые песни, знакомый голос и малоизвестные кадры семейной хроники Цоя.

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      Алена Шаповалова
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