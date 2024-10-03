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17:17, 3 октября 2024Россия

Путин высказался об идее распространить «Разговоры о важном» на детские сады

Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на детские сады проект «Разговоры о важном». Об этом он заявил в ходе встречи с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года», трансляцию которой вел официальный Telegram-канал Кремля.

Комментируя предложение педагогов, глава государства подчеркнул, что «Разговоры о важном» — это серьезное начало большой работы. «Здесь важно не перегибать только ничего, понимаете? Ничего нельзя перегибать. Все должно быть в меру. Это первое. Второе — все должно быть искренне, объективно, доходчиво», — сказал он.

Путин напомнил присутствующим о существовании таких выражений, как «впитал с молоком матери» и «усвоил с молодых ногтей». По его словам, самые базовые вещи ребенку необходимо закладывать с раннего возраста. «Но все, повторяю, должно быть в рамках разумного», — заключил президент.

Ранее Путин заявил о приоритетном внимании к укреплению семейных ценностей в России. Он отметил, что каждый ребенок должен быть окружен заботой и расти, развивая свои таланты и способности.

ЖЗЛ
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      Сергей Истомин
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