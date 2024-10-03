Работники ночных клубов в Грузии вымогали деньги у туристов

Работники ночных клубов в Тбилиси вымогали деньги у туристов

Владельцы, управляющие, официанты, сотрудники охраны и танцовщики трех ночных клубов в Тбилиси вымогали деньги у туристов. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

Отмечается, что обвинения в мошенническом присвоении денег иностранцев, около 7,7 тысячи долларов (732,4 тысячи рублей), вымогательстве и причинения вреда здоровью предъявлены 15 работникам заведений. Теперь им грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что они, используя заранее разработанную схему, приглашали гостей в ночные клубы. После этого танцовщики садились за столики к посетителям и заказывали дорогие напитки за их счет и без их согласия.

Во время расчета сотрудники заведения требовали от туристов заплатить большие суммы, которые не соответствовали полученному обслуживанию, а в случае отказа осуществляли в их отношении психологическое и физическое насилие.

Ранее россиянка побывала в Грузии и описала поездку фразой «повсюду попрошайки и флаги Евросоюза». Девушка не ощутила в Тбилиси никакого кавказского духа, разве что в ресторанах с национальной кухней.

