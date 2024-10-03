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17:05, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

VK Видео: зумеры предпочитают короткие ролики и используют ускоренный просмотр

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Аналитики VK Видео раскрыли, как россияне разных поколений выбирают видеоконтент и на что обращают внимание прежде всего. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе.

В исследовании приняли участие российские пользователи из числа представителей поколений зумеров, миллениалов, поколения Х и старше — всего 1337 респондентов. Чем старше пользователи, тем более продолжительный видеоконтент они готовы смотреть. Зумеры предпочитают ролики длительностью до 5 минут. Миллениалы (25-34 года) чаще выбирают контент продолжительностью 20-30 минут, тогда как поколение Х (35-44 года) в среднем смотрят видео до 60 минут. Старшее поколение (45 лет и старше) отдает предпочтение длительному просмотру: 37 процентов опрошенных выбирают видео от 1 до 2 часов.

Также оказалось, что зумеры чаще остальных пользователей предпочитают смотреть видео в ускоренном режиме — каждый третий использует скорость 2x. Миллениалы применяют эту функцию реже, а представители поколения Х и люди старше 45 лет почти не используют ускорение. Фоновый просмотр между тем оказался популярным форматом у старшего поколения пользователей: почти треть опрошенных в возрасте 35-55 лет (поколение Х и старше) почти всегда включает видео, занимаясь другими делами. Зумеры и миллениалы смотрят в фоновом режиме только половину всего видеоконтента.

Что касается качества контента, обнаружилось, что зумеры и миллениалы придают ему большое значение — треть опрошенных предпочитает контент в высоком разрешении. При этом возрастом требования к качеству снижаются: 38 процентов россиян старше 45 лет готовы смотреть видео любого разрешения, главное — быстрая загрузка. Для миллениалов этот фактор менее важен.

Самым популярным устройством для просмотра видео стал смартфон — его выбирают 58 процентов зумеров, 35 процентов миллениалов и почти треть людей из поколения Х (31 процент). Только респонденты старше 45 лет чаще выбирают для просмотра видео SMART TV (47 процентов). Между тем присутствие узнаваемого блогера в видеоконтенте имеет наибольшее значение для зумеров (36 процентов).

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      Алина Гончарова
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