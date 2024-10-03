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09:47, 3 октября 2024Силовые структуры

Расправившийся с опекуншей российский подросток пришел в школу с ножом

В Железногорске подросток после убийства опекунши пришел в школу с ножом

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Железногорске подросток после расправы над 54-летней опекуншей пошел в школу с ножом, сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, юношу, который странно себя вел, заметили во дворе школы. К нему подошли две ученицы и, увидев у него нож, убежали. Позже молодого человека забрали в отделение полицейские.

Ранее стало известно, что вечером 1 октября подросток поссорился с опекуншей, взял нож и несколько раз им ударил женщину в шею и грудь. Возбуждено дело, решается вопрос о мере пресечения.

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      Илона Палей
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