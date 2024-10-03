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11:41, 3 октября 2024Наука и техника

Открыта роль РНК в развитии рака

Nature: обнаружен ген, влияющий на развитие рака

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Ученые Чикагского университета и Техасского университета в Сан-Антонио сделали важное открытие роли РНК в регуляции упаковки ДНК в клетках. Исследование, опубликованное в журнале Nature, раскрыло, как РНК влияет на состояние хроматина и его связь с развитием лейкемии.

Ученые обнаружили, что ген TET2 контролирует процесс метилирования РНК, который определяет, как гены экспрессируются, и как ДНК упаковывается в клетках. Мутации в TET2 вызывают нарушение этого процесса, приводящее к неправильной упаковке хроматина, что может вызвать развитие злокачественных опухолей, особенно в крови и мозге.

В ходе исследования ученые применили комплексный подход, удаляя гены и наблюдая за результатами на клеточном уровне. Они показали, что TET2 контролирует модификацию РНК, которая привлекает белок MBD6, управляющий упаковкой хроматина. Нарушения в этом процессе приводят к хаосу в клетках, что связано с онкогенезом.

Эксперименты с клетками лейкемии подтвердили эту теорию: удаление способности клеток создавать белок MBD6 приводило к гибели всех раковых клеток. Это открытие не только объясняет механизм, как мутации в TET2 приводят к раку, но и дает ученым новый набор терапевтических целей.

Авторы считают, что на основе их открытия можно разработать «серебряную пулю» — препарат, избирательно уничтожающий раковые клетки, связанные с мутациями в гене TET2. Это также открывает перспективы для лечения нераковых заболеваний, таких как воспалительные болезни сердца и диабет, вызванные мутациями в TET2.

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      Александр Еникеев
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