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11:31, 3 октября 2024Экономика

Россиян призвали не покупать один вид облигаций

Финансист Гондусова: высокий «ключ» повысил привлекательность ПИФов

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В России резко выросла привлекательность вложений в биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и открытые паевые инвестиционные фонды (ОПИФ). Об этом заявила руководитель отдела развития продуктов УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова. Ее цитирует «Российская газета».

По ее словам, это произошло из-за высокой ключевой ставки. В частности, БПИФ безопасны, а также удобны за счет ежедневных начислений. Такой актив может приносить доход приблизительно равный величине «ключа» — 18,5-19,5 процента.

Кроме того, финансист посоветовала россиянам присмотреться к такому инструменту, как ОПИФ и БПИФ на акции российских компаний. В этом случае можно рассчитывать на 25-процентный доход.

А вот что касается рублевых облигаций, то эксперт призвала пока воздержаться от приобретения такого актива, поскольку данный рынок находится под давлением.

Ранее россиянам, желающим приумножить капитал, рекомендовали использовать неконсервативные стратегии — вместо приобретения облигаций и вложений в недвижимость присмотреться к рынку цифровых финансовых активов. С начала года он вырос больше чем в 1,5 раза.

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