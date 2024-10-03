Россиянам назвали важные действия перед завершением дачного сезона

Депутат Чаплин: перед концом дачного сезона нужно убрать сорняки и слить воду

Обычно дачный сезон заканчивается в октябре, и нужно подготовить дом и участок к длительному пустованию. Для этого необходимо выполнить ряд важных действий, которые назвал россиянам депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

Парламентарий посоветовал убрать с участка оставшиеся растения, сорняки и опавшую листву, а затем глубоко перекопать землю. «Внесите органические удобрения или компост, чтобы улучшить плодородие почвы. Проведите известкование, если это необходимо для нейтрализации кислотности», — добавил Чаплин.

Также стоит очистить садовые инструменты и поместить их в сухое помещение. Кроме того, нужно слить воду из всех труб и баков, чтобы предотвратить их повреждение при замерзании, а также закрыть краны и тщательно упаковать шланги.

Чаплин рекомендовал обрезать деревья и кустарники и накрыть их материалом для защиты от холодов. «Посадите озимые культуры, такие как чеснок и лук, и высадите цветочные луковицы, которые зацветут весной», — заключил депутат.

Ранее дачников предупредили о риске лишиться участка, если он зарос сорняком. Соответствующие поправки в законодательство вступят в силу с 1 марта 2025 года и коснутся наделов, предназначенных для строительства, в том числе частного, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.