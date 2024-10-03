Россияне признались в желании взять в долг на ремонт

Более половины (52,6 процента) россиян готовы взять взаймы сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей на ремонт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Moneyman.
В том или ином виде занять на ремонт собираются 40,9 процента опрошенных россиян. Взять деньги в банке или микрофинансовой организации (МФО) готовы 32,5 процента респондентов, а взять в долг у родственников и знакомых готовы 8,4 процента опрошенных. Еще 39,3 процента хотят справиться сами или надеются на помощь родителей. Остальные 19,8 процента еще не определились в этом вопросе.
Занять на ремонт до 200 тысяч рублей хотели бы 34,8 процента опрошенных. На сумму от 500 тысяч рублей до миллиона рассчитывают 10,3 процента респондентов, а на сумму свыше миллиона рублей — 2,3 процента.
Ранее россиянам напомнили о недопустимом ремонте в квартире. Например, запрещено выполнять работы, подразумевающие объединение жилой комнаты с кухней, если в квартире стоит газовая плита. Также закон запрещает устанавливать на балконе батареи центрального отопления и демонтировать несущие стены.