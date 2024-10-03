Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:09, 3 октября 2024Экономика

Россияне признались в желании взять в долг на ремонт

РИА Новости: более половины россиян готовы занять на ремонт до 500 тысяч рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Более половины (52,6 процента) россиян готовы взять взаймы сумму от 200 тысяч до 500 тысяч рублей на ремонт. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Moneyman.

В том или ином виде занять на ремонт собираются 40,9 процента опрошенных россиян. Взять деньги в банке или микрофинансовой организации (МФО) готовы 32,5 процента респондентов, а взять в долг у родственников и знакомых готовы 8,4 процента опрошенных. Еще 39,3 процента хотят справиться сами или надеются на помощь родителей. Остальные 19,8 процента еще не определились в этом вопросе.

Занять на ремонт до 200 тысяч рублей хотели бы 34,8 процента опрошенных. На сумму от 500 тысяч рублей до миллиона рассчитывают 10,3 процента респондентов, а на сумму свыше миллиона рублей — 2,3 процента.

Ранее россиянам напомнили о недопустимом ремонте в квартире. Например, запрещено выполнять работы, подразумевающие объединение жилой комнаты с кухней, если в квартире стоит газовая плита. Также закон запрещает устанавливать на балконе батареи центрального отопления и демонтировать несущие стены.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Ливан попросил помощи России в урегулировании конфликта с Израилем. Путин может лично приехать на Ближний Восток

      Олимпийский чемпион Нагорный рассказал об отношениях с украинскими спортсменами

      У российской границы заметили еще один иностранный самолет-разведчик

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Артемий Лебедев призвал Россию поучиться у США в одном вопросе

      Европе спрогнозировали резкое снижение цен на газ

      В США рассказали о «начале конца» истребителя F-16

      56-летняя певица Валерия раскрыла секреты молодости и стройности

      МИД Венгрии вызвал посла Германии за критику страны

      В России заявили об отсутствии возможности для прямых контактов с Киевом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше