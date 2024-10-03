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07:30, 3 октября 2024Путешествия

Россиянин описал отель в Египте фразой «номера "уставшие", шторы — в крови»

Фото: Unsplash

Российский турист побывал в Египте и остался недоволен условиями проживания в пятизвездочном отеле в Шарм-эш-Шейхе. Своими впечатлениями он поделился с порталом «Тонкости туризма», его отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«По приезде в отель нас заселили без задержек, номера очень "уставшие", шторы в номерах — в крови прибитых предыдущими отдыхающими комаров. Территория большая, но в наш приезд шел ремонт водных каналов на территории — это, конечно, подпортило общий вид», — такими фразами описал отель Concorde El Salam россиянин.

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Кроме того, по словам читателя издания, ассортимент мясных блюд и сладостей в пляжном ресторане был небольшой. Его также огорчило качество работы местных барменов.

«Коктейли мешают отвратительно: могут налить одного сока или одного алкоголя. Ну, и в целом с барменами беда, чуть лучше бармен в баре на ресепшен», — пожаловался турист.

Путешественник также рассказал, что во время отдыха он побывал на экскурсии в Каире, который удивил его «своей бедностью, неухоженностью и грязью».

«На этой экскурсии надо быть внимательнее: бедуины норовят вырвать телефон из рук — якобы сфотографировать вас, а потом просят деньги за возврат телефона обратно», — предупредил автор отзыва.

Ранее другая российская туристка побывала в Египте и тоже разочаровалась экскурсией в Каир. По ее словам, хуже этого места «еще свет не видывал».

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      Алина Черненко
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